Real: Ancelotti reagiert auf Alonso-Gerücht

Carlo Ancelotti traut Xabi Alonso offenbar seine Nachfolge zu. Angesprochen auf die kursierende Meldung, dass der Spanier als neuer Trainer von Real Madrid feststehe, sagte Ancelotti vor versammelter Presse: „Ich habe Xabi trainiert. Er macht einen großartigen Job bei Bayer Leverkusen. Er versteht das Spiel hervorragend. Und deswegen ist er ein guter Trainer.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Allerdings sieht Ancelotti auch andere Real-Legenden in der Lage, das Starensemble zu übernehmen: „Ich wünsche Xabi Alonso, Raúl, Álvaro Arbeloa eines Tages Real-Trainer zu werden. Ich liebe sie alle.“ Bis Saisonende ist Ancelotti noch an Real gebunden. Es gilt als offenes Geheimnis, dass der 64-Jährige danach Brasiliens Nationalmannschaft übernimmt. Dennoch hält sich der ehemalige Bayern-Coach auch die Option einer Verlängerung offen: „Jeder weiß, dass ich hier glücklich bin. Wir können in Zukunft reden.“