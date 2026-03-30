Füllkrug vor Milan-Aus: Spur führt in die Bundesliga

Der FC Schalke 04 befasst sich angeblich mit einer Verpflichtung von Niclas Füllkrug (33). Das berichtet das italienische Portal ‚Calciomercato.com‘. Dort heißt es: „Im Hintergrund, insbesondere wenn Schalke 04 in die Bundesliga zurückkehrt, steht eine Rückkehr nach Deutschland im Raum.“

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Klar ist: Nach aktuellem Stand der Dinge wird Füllkrug im Sommer auf dem Markt sein. Von der mit West Ham United vereinbarten Kaufoption, die unterschiedlichen Berichten zufolge zwischen fünf und zehn Millionen Euro liegt, wird der AC Mailand wohl keinen Gebrauch machen. Weil die Hammers ebenfalls nicht mit dem Mittelstürmer planen, könnte eine Deutschland-Rückkehr durchaus zur Option werden.

Ob die Schalker dann wirklich mitmischen, muss man allerdings abwarten. Edin Dzeko (40) könnte im Aufstiegsfall aufhören, so der jüngste Tenor. Platz in der Sturmmitte wäre also womöglich vorhanden.

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WM im Hinterkopf

Füllkrug kämpft derweil um seine WM-Restchance. Sollte er den Zug verpassen, müsste er in seinem Karriere-Herbst kleinere Brötchen backen. In der Bundesliga lief der Kopfballspezialist bislang für Werder Bremen, Borussia Dortmund und Hannover 96 auf. Möglicherweise kommt im Sommer – unabhängig von den Schalke-Gerüchten – noch ein vierter Klub hinzu.