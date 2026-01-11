Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

RB arbeitet an schneller Diomande-Rückkehr

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Yan Diomande feiert seinen Treffer @Maxppp

RB Leipzig will Yan Diomande (19) alsbald wieder in den eigenen Reihen begrüßen. Laut ‚Sky‘ hat der Bundesligist umgehend Kontakt mit dem Flügelspieler geknüpft, nachdem dieser am gestrigen Samstagabend mit der Elfenbeinküste im Afrika-Cup ausgeschieden war. Die Ivorer scheiterten im Viertelfinale mit 2:3 an Ägypten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diomande gehört zu den großen Entdeckungen der neuen Saison und mauserte sich in Leipzig bis zu seiner Abstellung zum Leistungsträger (elf Scorerpunkte in 16 Partien). Anscheinend möchte RB den Angreifer bereits am Mittwoch gegen den SC Freiburg (20:30 Uhr) wieder einsetzen, da Johan Bakayoko (22) verletzt ausfällt und Antonio Nusa (20) angeschlagen ist. Zur Einordnung: Anderen Bundesliga-Profis wie Bayer Leverkusens Edmond Tapsoba (26) wurde nach dem Afrika-Cup zunächst eine Pause gegönnt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Yan Diomande

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Yan Diomande Yan Diomande
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert