RB arbeitet an schneller Diomande-Rückkehr

RB Leipzig will Yan Diomande (19) alsbald wieder in den eigenen Reihen begrüßen. Laut ‚Sky‘ hat der Bundesligist umgehend Kontakt mit dem Flügelspieler geknüpft, nachdem dieser am gestrigen Samstagabend mit der Elfenbeinküste im Afrika-Cup ausgeschieden war. Die Ivorer scheiterten im Viertelfinale mit 2:3 an Ägypten.

Diomande gehört zu den großen Entdeckungen der neuen Saison und mauserte sich in Leipzig bis zu seiner Abstellung zum Leistungsträger (elf Scorerpunkte in 16 Partien). Anscheinend möchte RB den Angreifer bereits am Mittwoch gegen den SC Freiburg (20:30 Uhr) wieder einsetzen, da Johan Bakayoko (22) verletzt ausfällt und Antonio Nusa (20) angeschlagen ist. Zur Einordnung: Anderen Bundesliga-Profis wie Bayer Leverkusens Edmond Tapsoba (26) wurde nach dem Afrika-Cup zunächst eine Pause gegönnt.