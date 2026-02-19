Kwasniok untermauert Haltung bei El Mala

Lukas Kwasniok will seiner Linie bei der Behandlung von Said El Mala treu bleiben. Der Trainer des 1. FC Köln betont auf der heutigen Pressekonferenz zur bevorstehenden Bundesliga-Partie gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr): „Unabhängig davon, ob wir mit Said beginnen oder ihn einwechseln, begleiten wir ihn dabei, immer besser zu werden.“ Schon in der Vergangenheit betonte der Coach, dass er „sein Trainer und kein Fan“ sei.

Obwohl Kwasniok in die Kritik geriet, weil er den 19-jährigen Flügelstürmer – nach Meinung von Fans und Experten – zu oft auf der Bank schmoren lässt, sieht der Übungsleiter die Entwicklung seines Schützlings positiv. „Das ist uns in den vergangenen Monaten nicht ganz so schlecht gelungen. Wir haben mit Said einen hochtalentierten Spieler“, bringt es Kwasniok auf den Punkt. Aktuell hat der Youngster aber etwas Sand im Getriebe. Seit dem 10. Januar kam kein weiterer Scorerpunkt zu seinen bisherigen zehn hinzu.