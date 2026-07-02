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Protest: WM-Star fordert Trainer-Rauswurf

von Julian Jasch - Quelle: WiwiSport
Pape Gueye im Senegal-Trikot @Maxppp

Pape Gueye (27) kündigt nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Belgien (2:3 n.V.) Konsequenzen an. Via Instagram fordert der Mittelfeldspieler vom FC Villarreal eine Veränderung auf der Trainerbank: „Ich gebe heute bekannt, dass ich, solange dieser Trainerstab im Amt ist, eine Pause bei der Nationalmannschaft einlegen werde.“

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Das senegalesische Sportportal ‚WiwiSport‘ spricht von einem Protest gegen Nationaltrainer Pape Thiaw, der seit Dezember 2024 hauptverantwortlich für die Mannschaft tätig ist. Zur Einordnung: Gueye wurde gegen Belgien nach 66 Minuten ausgewechselt – den Grund dafür konnte der 45-fache Nationalspieler angeblich nicht nachvollziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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