Nationalspieler verlängert in Sunderland
Dem AFC Sunderland ist es gelungen, eine Stammkraft langfristig an den Klub zu binden. Die Saints geben bekannt, dass der Vertrag mit Dan Ballard bis 2029 verlängert wurde. Sein bislang gültiges Arbeitspapier wäre bereits 2028 ausgelaufen.
Sunderland AFC @SunderlandAFC – 15:02
We delighted to announce that Dan Ballard has signed a new contract until summer 2029, with a Club option of an additional year ❤️✍️Bei X ansehen
Die Bezüge des 33-fachen Nationalspielers von Nordirland wurden angepasst, außerdem sichert sich Sunderland die Option, den Vertrag mit Klausel um eine weitere Saison zu verlängern. 2022 verpflichtete der Premier League-Aufsteiger den Rechtsfuß für 2,3 Millionen Euro aus der U21 vom FC Arsenal.
