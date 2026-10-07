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Bundesliga

Prescott-Poker: Bayern droht Worst-Case-Szenario

Leonard Prescott gehört zum Tafelsilber des FC Bayern. Trotzdem könnten sich die Wege im nächsten Sommer trennen.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky | Mia san vier
1 min.
Leonard Prescott klatscht @Maxppp

Der FC Bayern möchte einen ablösefreien Abgang von Nachwuchskeeper Leonard Prescott im kommenden Sommer verhindern. Wie aus dem ‚Sky‘-Podcast ‚Mia san vier‘ hervorgeht, laufen zwischen den Parteien aktuell Gespräche über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags.

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Diese gestalten sich jedoch kompliziert. Das liegt insbesondere daran, dass der deutsche Rekordmeister Prescott keine zufriedenstellende Perspektive aufzeigen kann, da Jonas Urbig (23) als langfristige Nummer eins eingeplant ist.

Aktuell erholt sich der deutsche U17-Nationalspieler von einer Meniskusverletzung, die ihn seit Juni außer Gefecht setzt. Anschließend ist es für Prescott an der Zeit, sich Gedanken um seine sportliche Zukunft machen. Optionen hat der 17-Jährige offenbar genug, laut ‚Sky‘ sind zahlreiche Vereine aus dem In- und Ausland am Schlussmann interessiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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