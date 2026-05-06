Eintracht: Krösche spricht über eigene Zukunft

Markus Krösche will den Weg bei Eintracht Frankfurt weitergehen. „Wir haben die letzten Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Jetzt haben wir mal eine Situation, wo wir eine schwierige Phase zusammen durchstehen müssen. Aber auch da spüre ich volle Rückendeckung, und das ist auch so. Nun wollen wir die Saison gut abschließen und die nächste Spielzeit vorbereiten“, unterstreicht der Sportvorstand im Rahmen der Hamburger Digitalmesse ‚OMR‘ auf der Bühne der ‚Bild‘.

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Die Kritik in Frankfurt fokussiert sich momentan auf Trainer Albert Riera, der nur drei Monate nach Dienstantritt bereits vor dem Aus stehen soll. Im Gegensatz dazu sitzt Krösche nach eigener Einschätzung weiter fest im Sattel: „Ich habe eine großartige Unterstützung im Verein, im Aufsichtsrat und Vorstand. Wir haben eine gute und enge Zusammenarbeit. Von daher ist das eine sehr, sehr gute Konstellation.“