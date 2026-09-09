Enge Duelle: So könnte der FC Bayern spielen

Am morgigen Donnerstag (21 Uhr) steigt der FC Bayern in die Königsklasse ein. Zum Auftakt geht es gegen Bodö/Glimt, das Überraschungsteam der vergangenen Champions League-Saison. „Bodö/Glimt ist eine großartige Fußballgeschichte. Je mehr man sie analysiert, desto mehr erkennt man, dass alles Sinn ergibt. Jeder Spieler kann viel laufen, jeder Spieler will verteidigen und pressen. Sie haben eine klare Idee und die Spieler sind voll und ganz dabei“, ordnete Trainer Vincent Kompany im Vorfeld der Partie ein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Personell hat der belgische Übungsleiter die Qual der Wahl. Michael Olise und Harry Kane werden, nachdem sie am vergangenen Wochenende gegen den FC Schalke 04 (0:0) zunächst geschont wurden, in die Startelf zurückkehren. Im Mittelfeldzentrum dürfte sich Kompany für Aleksandar Pavlovic und Joshua Kimmich entscheiden.

In der Innenverteidigung könnte möglicherweise Min-jae Kim reinrutschen, auf den beiden Außenverteidiger-Positionen liefern sich links Alphonso Davies und Nathaniel Brown sowie rechts Konrad Laimer und Josip Stanisic enge Duelle. Zudem kommt Brown ebenso wie Ismael Saibari für das offensive Mittelfeld infrage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geduld bei Musiala und Gnabry

Noch kein Kandidat für die Startelf ist Jamal Musiala. „Jamal hat jetzt einige Minuten gespielt, aber er befindet sich noch in einer Aufbauphase. Er fühlt sich gut, seitdem er wieder mit dem Team trainiert. Wir sind so nah wie möglich an der Normalität, aber wir müssen auch noch ein bisschen mehr Geduld haben“, so Kompany.

Gute Nachrichten gibt es von Serge Gnabry. Der 31-Jährige könnte nach monatelanger Verletzung erstmals in dieser Saison im Kader stehen. „Wir müssen abwarten und sehen. Es ist möglich, aber wir müssen sicher sein und schauen, wie er sich fühlt“, ließ Kompany auf der Pressekonferenz durchblicken.

Unter der Anzeige geht's weiter

So könnte der FC Bayern spielen