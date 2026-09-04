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Premier League

Arsenal verpflichtet Top-Talent

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano
3 min.
Mikel Arteta freut sich diebisch @Maxppp

Der FC Arsenal hat die Verpflichtung von Andria Bartishvili eingetütet. Laut Fabrizio Romano hat der 17-jährige Offensivspieler den Medizincheck bestanden und seinen Vertrag unterschrieben. Bartishvili wird sich den Londonern im Sommer 2027 anschließen.

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Der georgische Erstligist Iberia 1999 Tiflis kassiert dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro für den U21-Nationalspieler. Bei Arsenal erhält Bartishvili einen Fünfjahresvertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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