Der FC Arsenal hat die Verpflichtung von Andria Bartishvili eingetütet. Laut Fabrizio Romano hat der 17-jährige Offensivspieler den Medizincheck bestanden und seinen Vertrag unterschrieben. Bartishvili wird sich den Londonern im Sommer 2027 anschließen.

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Der georgische Erstligist Iberia 1999 Tiflis kassiert dem Vernehmen nach 4,5 Millionen Euro für den U21-Nationalspieler. Bei Arsenal erhält Bartishvili einen Fünfjahresvertrag.