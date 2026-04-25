OP: Nächster Brasilien-Star verpasst die WM

Die brasilianische Nationalmannschaft muss neben Rodrygo (25) einen weiteren bitteren Ausfall verkraften. Wie der Radiosender ‚Cope‘ berichtet, wird Éder Militão die Weltmeisterschaft verletzt verpassen. Eine alte Verletzung sei wieder aufgegangen und er müsse erneut operiert werden.

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Ein herber Rückschlag für Brasilien, das auch um Estêvão (18) bangen muss. Militão war für die Seleção eigentlich fest in der Innenverteidigung eingeplant. Jetzt muss ein Ersatz für den 28-Jährigen von Real Madrid gefunden werden.