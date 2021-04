SGE: CL-Erlöse sollen Kredite abbezahlen

Eintracht Frankfurt könnte in der nächsten Saison zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Champions League spielen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll bei einem Erreichen des internationalen Wettbewerbs ein Teil der Einnahmen dazu verwendet werden, um die während der Corona-Krise in Anspruch genommenen Kredite zurückzahlen zu können. Zudem müsste der Kader aufgrund der zusätzlichen Belastung in der Breite besser aufgestellt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Hessen rangieren momentan auf dem vierten Tabellenplatz, der zum Erreichen der Königsklasse berechtigt. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften Borussia Dortmund beträgt bereits satte sieben Punkte. Im Spiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag (15:30 Uhr) kann die Mannschaft von Trainer Adi Hütter weitere Punkte gegen einen direkten Konkurrenten sammeln.