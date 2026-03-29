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Internationale Freundschaftsspiele

Acht Stars verlassen England-Camp

von Dominik Schneider
1 min.
Bukayo Saka bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Thomas Tuchel muss im kommenden Testspiel auf acht Spieler verzichten, die gegen Uruguay (1:1) am vergangenen Freitag noch zur Verfügung standen. Wie der englische Fußballverband mitteilt, kehren Declan Rice, Noni Madueke und Bukayo Saka zum FC Arsenal zurück, um sich medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. Maduekes Blessur stammt aus dem Spiel gegen La Celeste, Rice und Saka waren Freitag erst mit einer größeren Gruppe an Profis nachgereist.

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England
A revised #ThreeLions squad of 27 players are preparing for Tuesday’s fixture with Japan at @WembleyStadium.

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John Stones hatte sich schon im Training vor dem Remis eine Verletzung zugezogen und ist ebenfalls abgereist. Darüber hinaus kehrten gestern Adam Wharton, Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori und Dominic Calvert-Lewin zu ihren Vereinen zurück. Am Dienstag (20:45 Uhr) misst sich der Rest der Three Lions mit Japan.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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