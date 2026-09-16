Eintracht Frankfurt hat 2025 für die Diente von Jeremiaha Maluze (21) lediglich 170.000 Euro Ablöse an Rot-Weiß Erfurt überwiesen. Das ist einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen. Bislang war unbekannt, wie tief die Hessen für den Innenverteidiger in die Tasche gegriffen haben.

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Nach einer bärenstarken Saison in Eintrachts Zweitvertretung gelang Maluze in der aktuellen Spielzeit der Durchbruch bei den Profis. In der Bundesliga stand der 1,93 Meter große Rechtsfuß sogar zweimal über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Rückblickend erweist sich die Verpflichtung des Abwehrspielers also als Schnäppchen. Übrigens: Maluzes guten Leistungen sollen sogar Deutschlands U21-Trainer Antonio Di Salvo auf den Plan gerufen haben.