Kommentar 47
Bundesliga

Waffenbesitz: Strafbefehl gegen Adeyemi

Niko Kovac spricht mit Karim Adeyemi @Maxppp

Bei Karim Adeyemi steht Ärger ins Haus. Gegen den Flügelstürmer von Borussia Dortmund wurde im Oktober ein Strafbefehl wegen illegalem Waffenbesitz erlassen, das bestätigte Oberstaatsanwalt Michael Burggräf gegenüber ‚Bild‘. Polizeibeamte stellten beim 23-jährigen Nationalspieler einen Schlagring und einen Taser sicher.

Vorbestraft ist Adeyemi deshalb zwar nicht, dennoch erhält der Profi einen Eintrag im Bundeszentralregister. Hinzu kommt eine saftige Geldstrafe. 450.000 Euro gehen an die Staatskasse, die Summe richtet sich nach der Höhe des Nettoeinkommens. Eine Anfrage der ‚Bild‘ beantwortete die Borussia wie folgt: „Der BVB nimmt strafrechtliche Vorwürfe stets ernst und zum Anlass, sie unter Wahrung von Verschwiegenheitspflichten mit seinen Angestellten zu erörtern.“

Alle Kommentare anzeigen (47)
