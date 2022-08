Bielefeld: Andrade weiter nach Spanien?

Andrés Andrade könnte Arminia Bielefeld wenige Wochen nach seiner Festverpflichtung schon wieder verlassen. Laut dem spanischen Online-Portal ‚Relevo‘ weckt der 23-jährige Innenverteidiger das Interesse von RCD Mallorca.

Zweimal stand Andrade zu Saisonbeginn in der Startformation, musste aber nach schwächeren Leistungen zuletzt dreimal in Folge auf der Bank Platz nehmen. 1,25 Millionen Euro Ablöse zahlte Bielefeld im Sommer an den Linzer ASK, zuvor hatte Andrade eine Saison lang auf Leihbasis bei der Arminia verbracht.