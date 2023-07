Vor dem Abschluss: VfB angelt sich Leweling

Der VfB Stuttgart steht kurz vor der Verpflichtung von Jamie Leweling. ‚Sky‘ zufolge wird sich der 22-Jährige den Schwaben anschließen. Der Deal sei so gut wie abgeschlossen.

Es handle sich um ein Leihgeschäft, das zudem eine Kaufoption beinhaltet. Zur Höhe der Kaufoption ist bislang nichts bekannt. Ehe der Medizincheck über die Bühne geht, müssen laut dem Pay-TV-Sender nur noch letzte Details geklärt werden.

Leweling ein Thema beim VfB

Bei Union Berlin erhielt der U21-Nationalspieler in der abgeschlossenen Saison nur selten Spielpraxis. Der Angreifer kam zwar in 25 Pflichtspielen zum Einsatz, stand aber nur 327 Minuten auf dem Rasen. An die Berliner ist Leweling noch bis 2026 gebunden.

Update (10:12): Mittlerweile sind sich der VfB und die Berliner laut ‚Sky‘ vollständig einig. Leweling werde seinen Medizincheck innerhalb der kommenden 48 Stunden absolvieren.