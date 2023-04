City mischt bei Napolis Kim mit

Manchester City reiht sich offenbar in die lange Schlange der Interessenten für Min-jae Kim ein. Nach ‚The Sun‘-Informationen ist City-Coach Pep Guardiola ein großer Bewunderer des südkoreanischen Innenverteidigers aus den Reihen des SSC Neapel. Kim hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über 52 Millionen Euro verankert, die in der ersten Juli-Hälfte aktiviert werden muss. Eine Summe, die die wohlbetuchten Citizens wohl ohne weiteres aufbringen könnten.

Im Werben um den 26-jährigen Nationalspieler sind die Skyblues aber keinesfalls alleine. Neben Lokalrivale Manchester United bemühe auch dem Vernehmen nach auch der FC Liverpool, Tottenham Hotspur und Paris St. Germain um Kim. Im Etihad Stadion könnte der 1,90 Meter große Innenverteidiger den abwanderungswilligen Aymeric Laporte ersetzen.

