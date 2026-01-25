Menü Suche
Kommentar
La Liga

Ex-Frankfurter Sow auf dem Sprung?

von Martin Schmitz - Quelle: Marca
1 min.
Djibril Sow (l.) im Trikot des FC Sevilla @Maxppp

Djibril Sow (28) könnte es noch in diesem Winter vom FC Sevilla in die Süper Lig ziehen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, buhlt Besiktas um die Gunst des Schweizers, der im Sommer 2023 für zehn Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Andalusiern gewechselt war. Der Istanbuler Klub wäre demnach bereit, zwischen sechs und acht Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler auf den Tisch zu legen und hat bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sow ist in der laufenden Saison fester Stammspieler in Sevilla, stand in 16 von 19 La Liga-Spielen auf dem Feld. Doch der spanische Klub muss aufgrund seiner finanziell angespannten Lage bis zum Juni noch einen Gewinn von zehn bis 15 Millionen Euro erwirtschaften, um selbst Neuzugänge unter Vertrag nehmen zu dürfen. Daher sind auch hochkarätige Abgänge nicht tabu. Sows Vertrag läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Süper Lig
Sevilla
Beşiktaş
Djibril Sow

Weitere Infos

La Liga La Liga
Süper Lig Süper Lig
Sevilla Logo FC Sevilla
Beşiktaş Logo Beşiktaş Istanbul
Djibril Sow Djibril Sow
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert