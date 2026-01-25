Ex-Frankfurter Sow auf dem Sprung?

Djibril Sow (28) könnte es noch in diesem Winter vom FC Sevilla in die Süper Lig ziehen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, buhlt Besiktas um die Gunst des Schweizers, der im Sommer 2023 für zehn Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu den Andalusiern gewechselt war. Der Istanbuler Klub wäre demnach bereit, zwischen sechs und acht Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler auf den Tisch zu legen und hat bereits Kontakt zum Umfeld des Spielers aufgenommen.

Sow ist in der laufenden Saison fester Stammspieler in Sevilla, stand in 16 von 19 La Liga-Spielen auf dem Feld. Doch der spanische Klub muss aufgrund seiner finanziell angespannten Lage bis zum Juni noch einen Gewinn von zehn bis 15 Millionen Euro erwirtschaften, um selbst Neuzugänge unter Vertrag nehmen zu dürfen. Daher sind auch hochkarätige Abgänge nicht tabu. Sows Vertrag läuft noch bis 2029.