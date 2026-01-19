Bayer bespricht Blitz-Transfer

Am Samstag verlor Bayer Leverkusen nicht nur das Spiel bei der TSG Hoffenheim (0:1), sondern auch Mark Flekken (32). Der Torhüter musste in der 60. Minute mit einer Bänderverletzung im Knie ausgewechselt werden und fehlt nun bis März.

Zum Glück holte Bayer im Sommer mit Janis Blaswich (34) einen erfahrenen Ersatzmann, der nun in die Bresche springen soll. Simon Rolfes schließt dennoch nicht aus, dass in diesem Winter noch ein neuer Keeper verpflichtet wird.

Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Sportchef: „Die gesamte Situation im Torhüterteam werden wir besprechen, da setzen wir uns zusammen. Deswegen kann ich nicht ausschließen, dass wir etwas machen. Wir müssen natürlich schauen, wie die Torwart-Konstellation für die nächsten Wochen ist.“ Namen potenzieller neuer Keeper sind noch nicht durchgesickert.