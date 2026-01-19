Menü Suche
Kommentar 17
Bundesliga

Bayer bespricht Blitz-Transfer

Noch bis zum 2. Februar hat das Wintertransferfenster in der Bundesliga geöffnet. Bayer Leverkusen könnte bis dahin nochmal aktiv werden.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Simon Rolfes im Anzug @Maxppp

Am Samstag verlor Bayer Leverkusen nicht nur das Spiel bei der TSG Hoffenheim (0:1), sondern auch Mark Flekken (32). Der Torhüter musste in der 60. Minute mit einer Bänderverletzung im Knie ausgewechselt werden und fehlt nun bis März.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Glück holte Bayer im Sommer mit Janis Blaswich (34) einen erfahrenen Ersatzmann, der nun in die Bresche springen soll. Simon Rolfes schließt dennoch nicht aus, dass in diesem Winter noch ein neuer Keeper verpflichtet wird.

Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Sportchef: „Die gesamte Situation im Torhüterteam werden wir besprechen, da setzen wir uns zusammen. Deswegen kann ich nicht ausschließen, dass wir etwas machen. Wir müssen natürlich schauen, wie die Torwart-Konstellation für die nächsten Wochen ist.“ Namen potenzieller neuer Keeper sind noch nicht durchgesickert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (17)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Leverkusen

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert