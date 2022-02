Barças 70-Millionen-Plan | United im freien Fall

Guardiolas Rückendeckung

Immer wieder Ärger mit Jack Grealish. Der 117-Millionen-Einkauf von Manchester City nutzte den freien Montag, um mit seinen Teamkollegen Riyad Mahrez und Kyle Walker einen feuchtfröhlichen Abend zu genießen. Am Ende kam der zu betrunkene Grealish nicht mehr in eine Bar rein. „Warum immer du, Jack?“, fragt die ‚Daily Mail‘. Und Guardiola? Der erklärte, dass sein Schützling noch nüchtern war und klagte: „Ich bin nur sauer, dass sie mich nicht eingeladen haben.“ Aussagen, die nicht nur den ‚Daily Mirror‘ zweifeln lassen: „Pep verteidigt ‚nüchternen‘ Jack.“

Barças 70-Millionen-Duo

Der FC Barcelona will in Zeiten von mehr als einer Milliarde Euro an Schulden den Neuaufbau vorantreiben. Laut der ‚Sport‘ haben sich die Katalanen zwei Talente aus Brasilien gesichert. Demnach besitzt Barça für Kaiky Fernandes (18) und Angelo Gabriel (17) jeweils das Vorkaufsrecht. Der stolze Preis für das Duo vom FC Santos: 35 Millionen Euro pro Person. Wie die Blaugrana den Plan finanziell stemmen wollen, ist jedoch noch offen. Zumindest hat Barcelona im Stile eines deutschen Urlaubers schon einmal das Handtuch ausgelegt.

Uniteds Kernschmelze

Die englischen Sportzeitungen hatten für ihre heutige Ausgabe neben der Grealish-Thematik weiteren Gesprächsstoff. Ob Dele Allis unterirdisches Debüt für den FC Everton oder die Kontroverse um Kurt Zoumas Einsatz für West Ham nach dessen publik gewordenem Tritt gegen seine Hauskatze. Am prominentesten war jedoch das 1:1 von Manchester United gegen Schlusslicht Burnley platziert. „Ralf’s Burn Out“, titelt der ‚Daily Star‘ plakativ. „United scheitert erneut und kommt unter Rangnick nicht vom Fleck“, urteilt die ‚Daily Mail‘. Der ‚Daily Mirror‘ stellt fest: „Die Roten stecken in der Klemme.“