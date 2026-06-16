Neben Itten: Noch ein neuer Stürmer für Werder?

Der SV Werder Bremen plant, weitere Verstärkung für den Angriff an Bord zu holen. Laut dem ‚kicker‘ will der Bundesligist neben Cedric Itten (29/Fortuna Düsseldorf), der schon zeitnah seinen Medizincheck absolvieren soll, noch zusätzlich einen neuen Stürmer verpflichten. Das hänge auch mit der Überlegung von Cheftrainer Daniel Thioune zusammen, künftig auch mal auf eine Doppelspitze zu setzen.

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Als immer unwahrscheinlicher stuft das Fachmagazin einen Transfer von Niclas Füllkrug (33) ein, der sich eine Werder-Rückkehr zwar grundsätzlich vorstellen kann. West Ham United würde den 24-fachen DFB-Nationalspieler dem Bericht zufolge aber wohl nicht ablösefrei ziehen lassen. Derweil haben die Bremer bereits vor mehreren Wochen Sturmtalent Kenny Quetant (19) ablösefrei vom AC Le Havre geholt. Ebenfalls auf der Gehaltsliste steht Dawid Kownacki (29), der nach seiner Leihe zu Hertha BSC vorerst an die Weser zurückkehrt. Noch lange raus ist aufgrund seines Kreuzbandrisses Keke Topp (22).