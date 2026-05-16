Überraschender Interessent für Giroud

Olivier Giroud wird den OSC Lille in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Wie der türkische Journalist Batuhan Engin berichtet, verhandelt der 39-Jährige überraschend mit dem türkischen Zweitliga-Aufsteiger Bursaspor. Die Verantwortlichen des Klubs sollen bereits einen Videocall mit dem Franzosen abgehalten haben. Aktuell liegen die Gespräche jedoch auf Eis, da die Gehaltsforderungen des Weltmeisters von 2018 für den Underdog zu hoch ausfallen.

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Giroud war erst im vergangenen Sommer nach einem einjährigen Intermezzo beim Los Angeles FC aus der MLS nach Europa zurückgekehrt. Für Lille erzielte der Routinier elf Treffer in 43 Pflichtspielen, doch sein Arbeitspapier läuft nun aus. Timsahlar wittert ein Schnäppchen, muss jedoch das Vertragsangebot noch aufbessern.