Nur wenige Stunden nach der offiziellen Bekanntgabe, dass sich die Wege von Eintracht Frankfurt und Sportvorstand Markus Krösche trennen, gibt es eine heiße Spur, wo es für den 46-Jährigen weitergehen könnte.

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Laut dem italienischen Transferexperten Matteo Moretto arbeitet der AC Mailand erneut an einer Krösche-Verpflichtung. Schon in den vergangenen Tagen soll es zu intensiven Verhandlungen gekommen sein, um eine Einigung zu erzielen. Diese sei nun durchaus in Sichtweite.

Bereits im Juni hatte es Gerüchte über ein Agreement zwischen Milan und Krösche gegeben, letztlich blieb dieser in Frankfurt. Nach der jetzt erfolgten Trennung könnte es schnell gehen mit dem Wechsel nach Italien.