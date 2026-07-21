Alejo Sarco setzt seine Karriere in der spanischen zweiten Liga fort. Wie die Werkself mitteilt, wechselt der 20-jährige Argentinier zu Sporting Gijón. Der Bundesligist sichert sich jedoch eine Rückkaufoption. „Alejo kam in seinen anderthalb Jahren bei uns nicht auf die erhoffte Spielzeit, die es in seinem Alter braucht. Mit seinem Wechsel nach Spanien erhält er nun die Möglichkeit, wichtige Einsatzminuten zu sammeln. Wir trauen ihm eine Menge zu und werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen“, lässt sich Sportgeschäftsführer Simon Rolfes zitieren.

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Alles Gute, Alejo! 🤝



Alejo Sarco wechselt zu Sporting Gijon nach Spanien. #Bayer04 hat sich eine Rückkaufoption gesichert. ⚫️🔴 https://t.co/uSWuTV4oRN — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 21, 2026

Sarco war Anfang 2025 ablösefrei von Vélez Sarsfield nach Leverkusen gewechselt. Dort konnte sich der Mittelstürmer jedoch nicht durchsetzen. Auch die Leihe zu Borussia Mönchengladbach in der vergangenen Rückrunde verlief wenig erfolgreich.