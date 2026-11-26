Paris St. Germain hätte sich Joane Gadou im Sommer über ein Vorkaufsrecht sichern können. Das berichtet die französische Sportzeitung ‚L’Équipe‘. Im Zuge des damaligen Transfers des 19-Jährigen zu RB Salzburg hatte sich der französische Topklub eine entsprechende Klausel gesichert.

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Dem Bericht zufolge entschied sich die Pariser Klubführung trotz bestehender Zweifel an Ilya Zabarnyi (24), der im Sommer 2025 für 66 Millionen Euro vom AFC Bournemouth gekommen war, letztlich gegen eine Gadou-Verpflichtung. Das französische Top-Talent wechselte daraufhin für rund 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund und überzeugt dort bislang mit starken Leistungen. Wie die ‚L’Équipe‘ zudem berichtet, könnte Gadou angesichts seiner Entwicklung schon bald auch ein Thema für die französische A-Nationalmannschaft werden.