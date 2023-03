Nach Flaschenwurf: Benficas Schmidt muss zahlen

Roger Schmidt wird nach seinem Flaschenwurf zur Kasse gebeten. Der deutsche Übungsleiter von Benfica Lissabon wurde vom Disziplinarrat des portugiesischen Fußballverbands mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.150 Euro belegt. Das berichtet unter anderem die Tageszeitung ‚Record‘. Darüber hinaus wurde der 55-Jährige für die heutige Partie der Adler gegen den FC Famalicão (22:15 Uhr) gesperrt.

Zur Erläuterung: Der frühere Coach von Bayer Leverkusen hatte am vergangenen Wochenende beim 2:0-Auswärtssieg seiner Mannschaft über den FC Vizela eine leere Plastikflasche ins Publikum geschmissen. Besagte Flasche wurde zuvor von den Fans von Vizela in Richtung der Benfica-Bank geworfen und hätte Schmidt beinahe am Kopf getroffen. Schmidt sah daraufhin die Rote Karte und zeigte den Fans der Heimmannschaft beim Verlassen des Stadions mit seinen Fingern den Spielstand.

