Leicester: Neuer Linksverteidiger im Anflug?

- Quelle: The Telegraph

Leicester City setzt sich mit einem möglichen Transfer von Victor Kristiansen vom FC Kopenhagen auseinander. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, sollen erste Gespräche über einen Wechsel des Linksverteidigers bereits geführt worden sein. Der Wechsel könnte schon in diesem Monat stattfinden. Kopenhagen fordert eine Ablöse von bis zu neun Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leicester-Trainer Brendan Rodgers hat in dieser Saison mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Mit Ryan Bertrand (33), James Justin (24), Ricardo Pereira (29) und Jonny Evans (35) fallen gleich vier Verteidiger aus. „Hoffentlich können wir uns im Januar noch verstärken. Es ist nicht viel Geld da, aber vielleicht können wir etwas damit anfangen, was wir machen wollen“, sagte Rodgers. In Kopenhagen hinterlässt der 20-jährige Kristiansen einen starken Eindruck, ein Transfer könnte für beide Seiten Sinn ergeben.

Lese-Tipp

Sommer-Ersatz: Ein WM-Keeper für Gladbach?