Menü Suche
Kommentar
Premier League

40 Millionen für Tzolis?

von Arouna Touray - Quelle: The Telegraph
1 min.
Christos Tzolis für Brügge im Einsatz @Maxppp

Crystal Palace hat ein erstes Angebot für Christos Tzolis vom FC Brügge eingereicht. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, bietet der Premier League-Klub 30 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen. Die Belgier taxieren den Wert des Griechen allerdings auf rund 40 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eberechi Eze (27) könnte Palace zeitnah in Richtung Tottenham Hotspur verlassen. Als potenzielle Nachfolge hat man Tzolis sowie Bilal El Khannouss (21) von Leicester City im Visier. Erst im vergangenen Sommer war Tzolis von Fortuna Düsseldorf für 6,5 Millionen Euro nach Belgien gewechselt. Brügge, wo Tzolis noch ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier besitzt, winkt nach nur einem Jahr ein satter Transfergewinn.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Jupiler Pro League
Brügge
Crystal Palace
Christos Tzolis

Weitere Infos

Premier League Premier League
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Brügge Logo FC Brügge
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Christos Tzolis Christos Tzolis
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert