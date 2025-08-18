40 Millionen für Tzolis?

Crystal Palace hat ein erstes Angebot für Christos Tzolis vom FC Brügge eingereicht. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, bietet der Premier League-Klub 30 Millionen Euro Ablöse für den 23-Jährigen. Die Belgier taxieren den Wert des Griechen allerdings auf rund 40 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eberechi Eze (27) könnte Palace zeitnah in Richtung Tottenham Hotspur verlassen. Als potenzielle Nachfolge hat man Tzolis sowie Bilal El Khannouss (21) von Leicester City im Visier. Erst im vergangenen Sommer war Tzolis von Fortuna Düsseldorf für 6,5 Millionen Euro nach Belgien gewechselt. Brügge, wo Tzolis noch ein bis 2029 datiertes Arbeitspapier besitzt, winkt nach nur einem Jahr ein satter Transfergewinn.