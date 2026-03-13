Barça-Abschied: Neue Top-Option für Lewandowski

Die Zeit von Robert Lewandowski beim FC Barcelona neigt sich wohl dem Ende entgegen. Der inzwischen 37-jährige Mittelstürmer stellt zwar auch noch im gehobenen Fußballeralter regelmäßig seine Torgefahr unter Beweis, eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags deutet sich derzeit aber nicht an. Zieht es den Polen im Sommer in die Serie A?

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Laut einem Bericht der ‚Tuttosport‘ beobachtet Juventus Turin die Situation des 163-fachen Nationalspielers. Lewandowski sei einer der Kandidaten, den die Bianconeri auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive prüfen. Auch Matteo Moretto berichtet vom Juve-Interesse am ehemaligen Torjäger des FC Bayern. Erste lose Gespräche mit der Spielerseite sollen bereits stattgefunden haben.

Neben der Alten Dame haben weitere Klubs Lewandowski auf dem Zettel. In den vergangenen Wochen wurden auch der AC Mailand, Atlético Madrid, Fenerbahce und Vereine aus der saudischen Pro League als Interessenten genannt. Darüber hinaus ist MLS-Klub Chicago Fire konkret dran und hat schon Gespräche mit dem Starstürmer geführt.

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Lewandowski hielt sich zuletzt mit Blick auf seine Zukunft bedeckt: „Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment.“