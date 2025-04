Fàbregas reagiert auf RB-Gerücht

Cesc Fàbregas hat sich zu den Gerüchten über ein Interesse von RB Leipzig geäußert. Am Rande des Serie A-Spiels gegen den FC Turin (1:0) hielt sich der Trainer von Como 1907 gegenüber der ‚Bild‘ jedoch bedeckt: „Mein voller Fokus liegt auf Como. Ich bin hier sehr glücklich.“ Der Spanier gilt als Überraschungskandidat für den Trainerposten bei den Sachsen zur kommenden Saison.

Angesprochen auf den Fakt, dass dem ehemaligen Mittelfeldstar, der in seiner Karriere für die Londoner Klubs FC Arsenal und FC Chelsea, den FC Barcelona, die AS Monaco und Como 1907 spielte, die Bundesliga als einzige Top-Liga in seiner Vita fehle, antwortet Fabrègas verhalten: „Man kann im Fußball nicht alles haben.“ Der 37-Jährige rangiert mit dem Aufsteiger derzeit auf dem 13. Tabellenplatz und steht in Italien noch bis 2028 unter Vertrag.