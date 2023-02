Fortuna hat Hollerbach auf dem Radar

Fortuna Düsseldorf hält in der dritten Liga Ausschau nach Verstärkung. Laut der ‚Rheinischen Post‘ haben sich Sportvorstand Klaus Allofs und Sportdirektor Christian Weber bei der Partie zwischen Wehen Wiesbaden und Erzgebirge Aue (1:2) unter den Zuschauern befunden. Besonderes Augenmerk soll auf Wiesbadens Offensivmann Benedict Hollerbach gelegen haben.

Hollerbach läuft seit knapp zweieinhalb Jahren für die Hessen auf, bei denen er nur noch bis Sommer unter Vertrag steht. In der Jugend war der 21-Jährige für 1860 München, den FC Bayern und den VfB Stuttgart aktiv. Für Wehen kommt der flinke Stürmer in dieser Saison in 24 Pflichtspielen auf zwölf Tore sowie drei Vorlagen.

