Kehrtwende: Knoche vor Nürnberg-Abflug

Dem 1. FC Nürnberg könnte nach Ondrej Karafiat (31/Mlada Boleslav) und Hoffenheim-Leihgabe Tim Drexler (20), der vor dem Wechsel zu RB Salzburg steht, noch ein weiterer Innenverteidiger im Winter den Rücken kehren. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ wird ein Abschied von Kapitän Robin Knoche (33) vorangetrieben. Eine konkrete Spur gebe es bislang aber nicht.

In dieser Saison kommt Knoche, dessen Vertrag am Valznerweiher im Sommer ausläuft, erst auf vier Startelfeinsätze in der 2. Bundesliga. Trotzdem hatte Sportvorstand Joti Chatzialexiou Ende Dezember über einen Winterwechsel noch gesagt: „Bei Robin stellt sich die Frage nicht, er ist wichtig für uns.“ Nun bahnt sich offenbar die Kehrtwende an.