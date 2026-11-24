Für Mauro Lustrinelli wird die Luft nach dem 1:5-Debakel gegen RB Leipzig dünner. ‚Sky‘ berichtet von zwei Endspielen, die kommenden Partien gegen Mainz 05 und den Hamburger SV sollen über die Zukunft des Union-Trainers entscheiden.

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Der ‚kicker‘ ergänzt, dass das Verhältnis zwischen Lustrinelli und seinen Spieler „schon länger angeknackst ist“. Nach dem Spiel gegen Leipzig hatte der Schweizer gesagt: „Wir haben am Schluss aufgegeben. Die Spieler müssen lernen, in dieser Phase mehr Verantwortung auf dem Platz zu übernehmen.“

Auch die Kaderzusammenstellung hatte Lustrinelli in Frage gestellt: „Wir haben jetzt drei Tore in den letzten 20 Minuten bekommen. Das heißt, defensiv geht es schon, solange wir die besten Spieler auf dem Platz haben. Am Schluss haben die Wechsel den Unterschied gemacht.“ Spekuliert wird, dass neben Lustrinelli auch Sportchef Horst Heldt um seine Zukunft in Berlin bangen muss.