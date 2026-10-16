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Abschiedsgerüchte: Das ist der Stand bei Sané

In der neuen Spielzeit ist Leroy Sané noch überhaupt kein Faktor. Kehrt er Galatasaray deshalb im Winter den Rücken?

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Leroy Sané im Gala-Trikot @Maxppp

Noch keine Torbeteiligung in neun Partien respektive 419 Spielminuten für Galatasaray – das ist die magere Ausbeute von Leroy Sané (30) in der neuen Saison. Wegen der schwachen Leistungen stand zuletzt sogar eine schnelle Trennung im Winter im Raum.

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Nach Informationen von ‚Sky‘ ist an den Wechselgerüchten nach aktuellem Stand der Dinge aber nichts dran. Zudem sei die Spur nach Saudi-Arabien eher kalt. Stattdessen genieße der Flügelflitzer die Rückendeckung des Gala-Präsidenten Dursun Özbek.

Sané war 2025 ablösefrei vom FC Bayern an den Bosporus gekommen. Die hohen Erwartungen konnte der 80-fache deutsche Nationalspieler bislang nicht erfüllen. Wie lange die Verantwortlichen noch auf den Linksfuß bauen, bleibt abzuwarten. Sanés hoch dotierter Vertrag läuft bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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