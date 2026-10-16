Abschiedsgerüchte: Das ist der Stand bei Sané

Noch keine Torbeteiligung in neun Partien respektive 419 Spielminuten für Galatasaray – das ist die magere Ausbeute von Leroy Sané (30) in der neuen Saison. Wegen der schwachen Leistungen stand zuletzt sogar eine schnelle Trennung im Winter im Raum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ ist an den Wechselgerüchten nach aktuellem Stand der Dinge aber nichts dran. Zudem sei die Spur nach Saudi-Arabien eher kalt. Stattdessen genieße der Flügelflitzer die Rückendeckung des Gala-Präsidenten Dursun Özbek.

Sané war 2025 ablösefrei vom FC Bayern an den Bosporus gekommen. Die hohen Erwartungen konnte der 80-fache deutsche Nationalspieler bislang nicht erfüllen. Wie lange die Verantwortlichen noch auf den Linksfuß bauen, bleibt abzuwarten. Sanés hoch dotierter Vertrag läuft bis 2028.