Real muss auf Militão verzichten

Real Madrid muss in den kommenden Spielen ohne Innenverteidiger Éder Militão auskommen. Nach Angaben von ‚Cadena COPE‘ und der spanischen Nachrichtenagentur ‚EFE‘ zog sich der Brasilianer in der gestrigen Champions League-Partie gegen Celtic Glasgow (3:0) eine leichte Muskel- und Sehnenverletzung am linken Oberschenkel zu.

Aufgrund der Blessur musste Militão zur Pause draußen bleiben und wird Real wohl mindestens in den kommenden beiden Partien nicht zur Verfügung stehen. Nationalspieler und Sommer-Neuzugang Antonio Rüdiger winkt die nächsten Wochen deshalb noch mehr Spielzeit bei den Königlichen.