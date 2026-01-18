Bayer-Duo länger raus

Bayer Leverkusen muss einige Zeit auf Torhüter Mark Flekken (32) sowie Außenbahnspieler Nathan Tella (26) verzichten. Flekken zog sich nach Vereinsangaben beim gestrigen 0:1 gegen Hoffenheim eine Bänderverletzung im rechten Knie zu. Tella erlitt eine Blessur am rechten Fuß. Beide stehen damit längerfristig nicht zur Verfügung.

Flekken bestritt seit seiner Verpflichtung im Sommer sämtliche Pflichtspiele über die volle Distanz, für Tella ist es nach einer Knieverletzung, mit der er von September bis November pausieren musste, der zweite längere Ausfall in der aktuellen Spielzeit.