Bayern: Medien-Panne bei Sané-Bekanntgabe

Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern wird wohl im Laufe des heutigen Freitags offiziell verkündet. Auf der arabischen Website des deutschen Rekordmeisters wurde der Wechsel bereits am gestrigen Donnerstagabend als perfekt gemeldet. Inklusive entsprechender Promo-Bilder und Fotos mit den Bayern-Funktionären. Nach kurzer Zeit wurde der Bericht wieder offline genommen.

Nach ‚Sky Sports‘-Informationen soll sich der deutsche Rekordmeister bei Manchester City entschuldigt haben, dass vor der offiziellen Perfektmeldung die Bilder ins Netz gelangten. Am Transfer des gebürtigen Esseners nach München ändert das aber natürlich nichts. Ob Sané persönlich am heutigen Freitag auf einer Pressekonferenz vorgestellt wird, ist derweil fraglich. Verschiedene Medien berichten, dass der 24-Jährige nach der Vertragsunterschrift zunächst in Urlaub fliegen und erst Ende des Monats in München zurückerwartet wird.