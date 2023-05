Freiburg: Der Preis für Adamu

Der Wechsel von Junior Adamu zum SC Freiburg ist wohl nur noch Formsache. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Bundesligist mit dem 21-jährigen Mittelstürmer von RB Salzburg eine mündliche Einigung erzielt, der Medizincheck stehe noch aus.

In seiner österreichischen Heimat steht der fünffache Nationalspieler noch bis 2025 unter Vertrag. ‚Sky‘ nennt acht bis zehn Millionen Euro als mögliche Ablösesumme. Adamu hat in dieser Saison 19 Scorerpunkte (14 Tore, fünf Assists) in 39 Pflichtspielen vorzuweisen.

