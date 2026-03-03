DFL plant neue U23-Regel

Die DFL plant eine Regeländerung für Zweitvertretungen der Profiklubs, die einen großen Einfluss auf die Kaderplanung haben könnte. ‚Bild‘ berichtet über den Vorschlag, dass die Reserveteams der Bundesligavereine künftig als U21-Teams und nicht mehr als U23-Teams geführt werden sollen. Statt drei Spieler, die über 23 Jahre alt sein dürfen, soll dann auch nur noch ein Profi erlaubt sein, der über 21 Jahre alt ist.

Das Ziel hinter der potenziellen Änderung ist die Talentförderung. DFL und DFB wollen damit nachhaltig dafür sorgen, dass junge Spieler mehr Spielpraxis erhalten und der Nachwuchs schneller für einen Sprung in die Profiteams ausgebildet wird. Profitieren sollen davon auch die verschiedenen Nationalmannschaften des Verbands. Auch die Wettbewerbsverzerrung in der Regionalliga würde durch die Verjüngung der Zweitvertretungen reduziert, so die Idee.