BVB-Zweifel an Chukwuemeka wachsen

Vor rund einem Jahr hatte Borussia Dortmund Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka (22) leihweise vom FC Chelsea an Bord geholt. Im Sommer folgte mit etwas Verspätung die Festverpflichtung für 20 Millionen Euro. Auf den ganz großen Durchbruch muss der Engländer an der Strobelallee allerdings noch warten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chukwuemeka kam in der laufenden Saison zwar in 26 Partien für den BVB zum Einsatz, fand sich aber lediglich achtmal in der Anfangsformation wieder. Im Jahr 2026 wurde er von Cheftrainer Niko Kovac noch gar nicht für die Startelf berufen – entsprechend wachsen die Zweifel am Fitnesszustand des Achters, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘.

Die Regionalzeitung stellt die Frage in den Raum, wieso es nicht gelungen ist, Chukwuemekas Fitnessrückstände trotz aller im Profibereich zur Verfügung stehenden Möglichkeiten innerhalb eines Jahres aufzuarbeiten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn der 1,88 Meter große Rechtsfuß spielt, lässt er sein Potenzial in der Regel aufblitzen – daran hält man auch bei der Borussia fest. Sollte der bis 2030 vertraglich gebundene Chukwuemeka seine konditionellen respektive muskulären Defizite nicht ausmerzen, könnte er sich aber trotzdem schnell als Transferflop erweisen.