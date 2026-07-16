Das wilde 170-Millionen-Problem der Serie A

Insbesondere in der Serie A kommt der Transfermarkt in diesem Sommer gar nicht in Schwung. Schuld daran sind laut ‚Gazzetta dello Sport‘ die großen Gehaltsanteile, die bei den italienischen Klubs durch aussortierte und noch nicht transferierte Spieler gebunden sind. Rund 170 Millionen Euro werden jährlich an diese Spieler überwiesen, das entspreche etwa zehn bis zwölf Prozent der gesamten Gehaltsausgaben. Problematisch sei das vor allem wegen der strengen neuen Finanzregeln, die der italienische und europäische Verband auferlegt haben. Beim Verhältnis zwischen Kaderkosten und Einnahmen gibt es unter anderem eine 70-Prozent-Obergrenze.

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„Im Rampenlicht stehen insbesondere die Mannschaften, die an den europäischen Pokalwettbewerben teilnehmen werden: Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus und Atalanta müssen 70 Spieler abgeben, was Gesamtkosten von rund 125 Millionen Euro an jährlichen Bruttogehältern entspricht“, so die Sporttageszeitung. Während die Bianconeri pro Saison etwa 7,4 Millionen Euro an Loïs Openda (26) überweisen, zahlt die SSC Neapel ganze 11,5 Millionen an Romelu Lukaku (33). Napoli-Boss Aurelio De Laurentiis klagte zuletzt sogar: „Wir müssen ruhig bleiben, denn wir haben ganze 47 Spieler und müssen mindestens 25 davon abgeben, bevor wir über mögliche Neuverpflichtungen sprechen können.“