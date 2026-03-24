Thioune hofft auf Puertas-Verbleib & Verstärkungen

Daniel Thioune hat sich über seine persönlichen Transfer-Wünsche für die Zukunft geäußert, bei denen auch Cameron Puertas eine Rolle spielt. Der 51-jährige Übungsleiter von Werder Bremen stellt gegenüber der ‚DeichStube‘ klar: „Man muss sich darüber unterhalten, wie es mit Cameron weitergeht. Ich würde mir bei der einen oder anderen Position ein bisschen mehr Torgefahr und Konterstärke wünschen. Es gibt da schon ein paar Felder, die ich bedient haben möchte.“

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Puertas ist noch bis Saisonende von Saudi-Klub Al Qadsiah an die Norddeutschen verliehen. Die Kaufoption beträgt rund zehn Millionen Euro. Viel Geld für die Bremer, die in der Bundesliga derzeit um den Klassenerhalt kämpfen. „Vieles wird sich vereinfachen, wenn wir unsere sportlichen Ziele erreicht haben“, versichert Thioune. Ob Werder am Ende in der Liga bleibt, könnte auch von Puertas abhängen. In der laufenden Spielzeit kommt der 27-jährige Spanier auf 22 Bundesliga-Einsätze. Zuletzt gehörte er sechsmal in Folge zum Erstaufgebot.