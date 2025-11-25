Alaba-Modell: WM-Star Moser zu den Bayern?

Wenn der Bundespräsident sein Wort an eine U17-Nationalmannschaft richtet, muss dem ganzen eine große Leistung vorausgegangen sein. Die österreichische U17-Nationalmannschaft erlebe aktuell in Katar einen „historischen Erfolg“, wie Bundespräsident Alexander van der Bellen anerkennend feststellte. Am Donnerstag (17 Uhr) geht es für die ÖFB-Auswahl im Finale gegen Portugal. Der Fokus der portugiesischen Verteidiger wird dann vor allem auf Johannes Moser liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 17-Jährige ist die Entdeckung der Weltmeisterschaft. Nach sieben Spielen steht er bei acht Toren und zwei Vorlagen, in der K.o.-Runde traf er in jedem Spiel, beim 2:0 im Halbfinale gegen Italien war er mit seinem Doppelpack der Matchwinner. Wenig verwunderlich, dass Moser mit seinen herausragenden Leistungen eine Menge Klubs auf sich aufmerksam macht.

FCB & TSG im Duell

Allen voran in der Bundesliga hat er dabei zwei Interessenten für sich gewonnen. Wie ‚oe24.at‘ berichtet, haben sowohl der FC Bayern als auch die TSG Hoffenheim Moser ins Visier genommen. In Christoph Freund und Andreas Schicker haben beide Klubs jeweils einen österreichischen Sportdirektor. Freund habe dabei mit den Bayern die besseren Karten, da er Moser noch aus seiner Zeit bei RB Salzburg kennt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Moser spielt aktuell für den Salzburger Ausbildungsverein FC Liefering in der 2. Bundesliga in Österreich. Er ist auf der linken Seite beheimatet, kann aber auch zentral im offensiven Mittelfeld agieren. Gegen Italien gelang ihm ein traumhafter Freistoßtreffer, auch für Liefering hat er nach einem ruhenden Ball schon getroffen.

Vorbild Alaba?

Moser ist dribbelstark, vielseitig einsetzbar und spielintelligent. Durch seine kluge Positionierung kommt er bei der U17-WM immer wieder in gute Schusspositionen, die er mit beeindruckender Effizienz zu nutzen weiß.

Unter der Anzeige geht's weiter

Salzburg wird sein derzeit wohl größtes Talent sicherlich nicht einfach ziehen lassen. Dennoch könnte Moser genau in die neue Strategie der Bayern passen, auch jüngeren Talenten eine Chance zu geben. Das Portal bringt aber auch ein Modell ins Spiel, bei dem die Münchner Moser verpflichten und an Hoffenheim ausleihen würden. Vor 14 Jahren hat sich dieser Schachzug bei dessen Landsmann David Alaba (33) schon einmal bezahlt gemacht.