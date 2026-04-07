Ein Favorit: Coulibaly plant Werder-Abflug

Die Zukunft von Karim Coulibaly liegt über den Sommer hinaus nicht beim SV Werder Bremen. Laut ‚Sky‘ ist ein Wechsel des 18-jährigen Innenverteidigers „zu 100 Prozent geplant“. Am konkretesten sei der FC Chelsea am deutschen U21-Nationalspieler interessiert, Werder fordere bis zu 50 Millionen Euro.

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Coulibaly hat in dieser Saison von der Verletztenmisere an der Weser profitiert und wurde früh in die Startelf geworfen. Seitdem schreitet seine Entwicklung schnell voran und ruft diverse Topklubs auf den Plan. Auch Real Madrid, Newcastle United, die SSC Neapel, Manchester United und Paris St. Germain haben Coulibaly auf dem Zettel. Coulibaly träumt laut dem Bezahlsender davon, eines Tages bei PSG zu spielen.