Liverpool-Transfer: Das Preisschild für Sarr

Der FC Liverpool müsste für einen Transfer von Ismaïla Sarr tief in die Taschen greifen. Nach FT-Informationen fordert Crystal Palace eine Ablöse von umgerechnet rund 87 Millionen Euro für den Flügelspieler. Grundsätzlich wollen die Eagles den 28-Jährigen gerne behalten – erst recht so kurz vorm Deadline Day.

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Deshalb macht man es dem LFC in den Verhandlungen möglichst schwer und setzt das Preisschild hoch an. Liverpool versucht dennoch weiterhin, den Sarr-Deal einzutüten. Der Spieler selbst hat sich längst positioniert und will Crystal Palace unbedingt verlassen. An den vergangenen beiden Spieltagen war Sarr nicht im Kader, zudem blieb er dem Training fern.