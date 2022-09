Chelsea holt Potter als Tuchel-Nachfolger

Graham Potter tritt die Nachfolge von Thomas Tuchel an. Wie der FC Chelsea mitteilt, kommt der Trainer mit sofortiger Wirkung vom Premier League-Konkurrenten Brighton & Hove Albion und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Am Mittwoch hatte sich Chelsea nach der 0:1-Niederlage bei Dinamo Zagreb überraschend von Thomas Tuchel getrennt. Mit dem Deutschen gewannen die Blues 2021 die Champions League.

Nun soll Potter das kriselnde Team zurück in die Spur führen. Der 47-jährige Engländer war seit 2019 in Brighton tätig und etablierte den Klub in der Premier League. Aus seinem noch bis 2025 datierten Vertrag kauft Chelsea ihn nun per Klausel in Höhe von 23 Millionen Euro heraus.