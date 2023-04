Bundesliga-Interesse an Ache

Die SpVgg Greuther Fürth würde Ragnar Ache (24), der aktuell von Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist, gerne an Bord halten. Laut ‚Sky‘ steht die SGE einem Verkauf offen gegenüber, einer erneuten Leihe eher nicht. Interesse sollen derweil auch Bundesligisten und Zweitligisten mit Aufstiegsambitionen bekunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Mittelstürmer kommt in der aktuellen Saison auf 27 Einsätze, in denen er an zehn Toren beteiligt war (sechs Tore, vier Assists). Bei Eintracht Frankfurt besitzt Ache, der beim niederländischen Klub Sparta Rotterdam ausgebildet wurde, noch einen Vertrag bis 2025.

Lese-Tipp

Frankfurt ab Sommer mit neuem Sportdirektor