Taktgeber gesucht: Sechs Kandidaten für Real Madrid

Mit Luka Modric (40/AC Mailand) und Toni Kroos (36/Karriereende) verlor Real Madrid in den vergangenen beiden Jahren zwei Leistungsträger, die über Jahre das Tempo im Mittelfeldzentrum diktierten. Adäquat ersetzen konnten die Königlichen die schmerzlichen Verluste bislang nicht. Daher sollen die Bosse Ausschau nach einem neuen Taktgeber halten, mehrere Kandidaten werden gehandelt.

Vitinha (25/Paris St. Germain)

Das fehlende Puzzleteil und die Top-Lösung könnte der Portugiese sein. Schon länger haben die Madrilenen Vitinha im Visier, die Gerüchte über das Real-Interesse nahmen in den vergangenen Wochen weiter an Fahrt auf. Im August berichtete die ‚Marca‘, dass der filigrane Rechtsfuß im Sommer 2026 für 90 Millionen zu haben sein könnte. PSG dürfte jedoch gar kein Interesse daran haben, den Strategen ziehen zu lassen.

Enzo Fernández (25/FC Chelsea)

Der Argentinier wird ebenfalls bereits seit Monaten in der spanischen Hauptstadt gehandelt. Fernández soll einem Chelsea-Abflug nicht abgeneigt sein, günstig wäre der 121-Millionen-Neuzugang aus dem Januar 2023 aber definitiv auch nicht. Sein Vertrag ist langfristig bis 2032 datiert. Im Werben um den Weltmeister soll Real mit PSG konkurrieren.

Rodri (29/Manchester City)

Ein dritter, schon ewig mit den Königlichen in Verbindung gebrachter Kandidat ist der spanische Sechser. Der Ballon d’Or-Sieger von 2024 hat nach mehreren Verletzungen zwar noch nicht gänzlich wieder zu alter Stärke gefunden, besticht aber immer noch durch beeindruckende Qualität. Rodris Vertrag in Manchester läuft 2027 aus.

Rúben Neves (28/Al Hilal)

Der Portugiese möchte zurück nach Europa und soll Real bereits angeboten worden sein. Bislang sind die Verantwortlichen gegen eine Verpflichtung von Neves, der im Sommer ablösefrei zu haben ist. Ob man letztlich doch zum Nulltarif zuschlägt? Auch andere Topklubs wie der FC Bayern sollen sich in Lauerstellung befinden.

Neil El Aynaoui (24/AS Rom)

Ein neuer Name auf der Liste ist der Marokkaner, der erst im Juli für 23,5 Millionen Euro von RC Lens nach Rom gewechselt war. Laut Sacha Tavolieri hat Real El Aynaoui beim Afrika-Cup intensiv beobachtet. Die Leistungen sollen den Scouts gefallen haben, sodass das Interesse in den kommenden Monaten intensiviert werden könnte.

Kennet Eichhorn (16/Hertha BSC)

Holt der Champions League-Rekordsieger am Ende statt eines etablierten Profis ein Supertalent an Bord? Real zählt dem Vernehmen nach neben den deutschen Spitzenvereinen FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig zu den Interessenten für Hertha-Youngster Eichhorn, der eine Ausstiegsklausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro besitzt. Wegen einer Sprunggelenksverletzung ist der Teenie aber vorerst für längere Zeit raus.