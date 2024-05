Umworbener McKenna verlängert

Der von einigen englischen Topklubs umworbene Kieran McKenna ist vom Markt. Seinen bis 2025 datierten Vertrag bei Premier League-Aufsteiger Ipswich Town hat der 38-jährige Engländer vorzeitig um drei weitere Jahre bis 2028 verlängert. Die Tractor Boys trainiert McKenna seit Ende 2021.

In den vergangenen Wochen war der Fußballlehrer ein Thema bei Manchester United, Chelsea und Brighton & Hove Albion. Nun die Verlängerung – McKenna sagt: „Wir haben in den letzten beiden Spielzeiten gemeinsam unglaubliche Erfolge gefeiert, und ich freue mich auf die Gelegenheit und die Verantwortung, diesen fantastischen Verein in seine erste Saison in der Premier League seit 22 Jahren zu führen.“